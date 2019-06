Inter Lukaku: da lunedì si entra nel vivo, c’è ottimismo per il lieto fine

Dal 1° luglio l’Inter inizierà a lavorare sul sogno di mercato: Romelu Lukaku. C’è ottimismo con il Manchester per la buona riuscita dell’affare

Come spiega il Corriere dello Sport, da lunedì l’Inter inizierà seriamente a lavorare sull’affare Romelu Lukaku. La certezza è una sola: i nerazzurri hanno già raggiunto l’accordo con il belga per il suo ingaggio (intorno agli 8 milioni). Per convincere la dirigenza inglese l’Inter è partita da una proposta di prestito biennale con riscatto obbligatorio.

Un investimento complessivo da 70 milioni che però non soddisfa del tutto il club di Woodward. Si è comunque trattato di un modo per iniziare la negoziazione. In viale della Liberazione c’è fiducia. L’affare Lukaku tornerà d’attualità la prossima settimana con Pastorello che proverà a mediare facendo pesare la volontà del suo assistito di andare in Serie A e indossare la maglia nerazzurra