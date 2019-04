Inter, Lukaku primo colpo di mercato se arriva Conte

In caso di approdo di Conte sulla panchina dell’Inter, non ci sono dubbi sul sostituto di Icardi: pronto assalto a Lukaku

L’Inter guarda al futuro: il club milanese si prepara a salutare Luciano Spalletti e l’ex capitano Mauro Icardi. Il primo non ha saputo soddisfare i vertici nerazzurri, che preferiscono puntare su un top manager; il secondo invece è pronto a dire addio dopo la lunghissima telenovela riguardante la dirigenza e il rapporto conflittuale con Wanda Nara.

L’Inter rimpiangerà il tecnico e il numero 9 argentino? Non secondo i tabloid inglesi. I colleghi britannici non hanno dubbi: il nuovo nome per l’attacco è sontuoso. L’obiettivo nerazzurro è Romelu Lukaku. Il belga non si sente al centro del progetto del Manchester United, e il suo procuratore, Federico Pastorello, spinge per portarlo in Italia. Sarebbe il regalo perfetto per Antonio Conte, tanto corteggiato dai nerazzurri: l’ex CT della Nazionale stravede per la punta dei Reds, potrebbe essere la pedina giusta per sbloccare la trattativa tra lui e l’Inter.