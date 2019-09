Inter, Lukaku: «Sanchez? Spero che insieme faremo la differenza»

Inter, Lukaku parla del nuovo compagno Sanchez: «Avremo bisogno di tutti. Insieme per poter fare la differenza»

Il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfono di Fox Sports Chile. Ecco le parole dell’attaccante nerazzurro:

«Sanchez avrà le sue possibilità, abbiamo bisogno di tutti i giocatori. L’allenatore ha un piano per lui e sono sicuro che avrà delle possibilità, è importante per noi. Qui, per noi, la situazione è molto diversa da quella del Manchester United. A poco a poco, io e Alexis avremo occasioni per giocare insieme: spero che in quel momento potremo fare la differenza».