Inter, Lukaku: «Vogliamo fare bene. Obiettivo Scudetto»

Romelu Lukaku non si nasconde e fissa l’obiettivo dell’Inter in questa stagione, dopo il secondo posto: è lo Scudetto

«Io penso che sia il collettivo la cosa che mi motiva principalmente. Penso che abbiamo la squadra per poter realizzare ottime cose. Poi, bisogna provarlo sul campo. Abbiamo chiuso bene la scorsa stagione, penso che le nostre performance difensive siano diventate più solide. Abbiamo fatto il possibile per vincere ogni partita, penso che questo possa aiutarci per far bene quest’anno. Poi vedremo. Scudetto? L’obiettivo è quello. Vedremo».