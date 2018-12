Nel corso della puntata domenicale di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua sul duello Inter-Tottenham in Champions

L’ex centrocampista del Bologna, Gianluca Maorcchi, presente come ogni domenica in qualità di opinionista negli studi di Sky Sport, ha commentato la situazione dell’Inter in Champions. Secondo lui non ci sono dubbi: passerà il Tottenham il girone! Intervistato, spiega il motivo della sua opinione: «Se avessi un euro, lo scommetterei sul Tottenham. Mi dispiace per l’Inter, non sono i nerazzurri che mi spaventano, perché penso che vincano la loro partita, ma mi spaventa il Tottenham perché credo che vincerà a Barcellona».