Inter, Marotta vola in Cina: definiti gli ultimi dettagli con Suning

Marotta vola in Cina per definire gli ultimi dettagli con la famiglia Zhang: entro fine mese sarà il nuovo ad dell’Inter

Marotta è sbarcato in Cina, destinazione Nanchino, per incontrare il proprietario dell’Inter e di Suning, Zhang Jindong. L’ex ad della Juventus, infatti, si era già imbarcato nella giornata di sabato e questo summit in terra cinese ricorda quelli precedenti di Luciano Spalletti, prima di diventare tecnico dei nerazzurri, e di Walter Sabatini. A differenza di quest’ultimo, che entrò in carico come direttore tecnico di Suning Sports, Marotta farà direttamente parte dell’Inter: sarà amministratore delegato e gestirà la parte sportiva, mentre Antonello quella finanziaria del club.

La visita a Nanchino è servita proprio per definire gli ultimi dettagli, tra cui le deleghe e il compenso. Marotta, infatti, firmerà un triennale da 1.5 milioni di euro, ma sono previsti bonus. Soprattutto se il futuro ad nerazzurro riuscisse a ridurre il gap con la Juventus: questo è stato un altro dei discorsi trattati da Marotta, insieme a Zhang Junior e Zhang Senior. Per l’ufficialità del suo nuovo ruolo, in ogni caso, basterà aspettare fine mese, quando il presidente dell’Inter farà rientro in Italia: Marotta potrebbe così rivedere la sua vecchia Juve durante la sfida dello Stadium del 7 dicembre.