Tra Marotta e la famiglia Zhang l’intesa è totale: per non creare problemi, però, l’ufficialità potrebbe slittare dopo Juventus-Inter del 7 dicembre

L’intesa tra Marotta e la famiglia Zhang è totale, infatti, il prossimo ad dell’Inter tornerà in Italia tra stasera e domani. Il presidente, Steven Zhang, tornerà a Milano solamente dopo la trasferta di Londra contro il Tottenham in Champions. Solo allora ci sarà l’ufficialità dell’arrivo di Marotta, come nuovo dirigente. Viste anche alcune polemiche tra interisti e juventini sui social, inoltre, è possibile che lo stesso annuncio sia fatto in concomitanza o successivamente alla sfida dello Stadium del 7 dicembre, tra Juventus e Inter. In questo modo Marotta non dovrebbe assistere dal vivo all’incontro.

Con la proprietà Suning sono stati messi a punto tutti i dettagli: a differenza del suo arrivo in bianconero, troverà già una struttura rodata e un gruppo, guidato da Spalletti, che ha già una sua identità. Serviranno pochi, ma mirati interventi di mercato. Fuori dal campo, invece, la sua esperienza in bianconero potrà servire anche sotto l’aspetto finanziario, coordinandosi con Antonello in merito a stadio e brand.