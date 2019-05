Inter, Marotta presente alla finale di Coppa Italia: obiettivo Zapata

Anche l’ad Marotta presente all’Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia. L’uomo mercato dell’Inter studia il colpo Zapata

Anche Beppe Marotta presente alla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. L’amministratore delegato dell’Inter è all’Olimpico non solo per godersi la partita, ma per studiare Duvan Zapata.

Il giocatore dell’Atalanta è sul taccuino dell’uomo mercato dell’Inter. Il colombiano ha convinto la società milanese con l’exploit realizzativo di questa stagione, e sarebbe il sostituto ideale di Mauro Icardi, qualora l’argentino dovesse partire.