Inter, Mazzola: «Sogno lo scudetto. Juventus avversaria credibile e attrezzata»

Sandro Mazzola ha parlato della corsa scudetto, in lotta Inter, Juventus e Milan

Sandro Mazzola, storico ex calciatore dell’Inter, in una intervista a Tuttosport ha parlato della lotta scudetto puntando sui nerazzurri ma tenendo ben in considerazione anche la Juventus e il Milan.

SCUDETTO – «Io non lo nomino mai. Certe cose bisogna pensarle e sognarle, ma mai parlarne. La Juventus resta un’avversaria credibile e attrezzata, lotterà fino alla fine. Era tanto tempo che non vedevamo il Milan lì davanti a noi. Diciamo che una volta ogni tanto capita, per cui adesso dobbiamo sopportarli».

USCITA DALL’EUROPA – «Ai miei tempi si diceva fosse un vantaggio, perché la testa la si dedica solo al campionato. Oggi non è più così, anche perché le competizioni internazionali, oltre al trofeo in sè portano altre cose. Anche dal punto di vista delle difficoltà delle partite: si cresce affrontando avversarie di grande spessore».