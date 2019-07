Inter, mezza squadra in vendita: può partire anche Politano

L’Inter ha messo in vendita mezza squadra per fare cassa ma le offerte non arrivano. In uscita anche Matteo Politano

Anche Matteo Politano è in vendita! Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno d’attacco dell’Inter potrebbe avere mercato e i dirigenti dell’Inter avrebbero effettuato un sondaggio con la Roma, ricevendo una risposta negativa.

In uscita ci sono anche ‘i soliti’ Nainggolan, Icardi, Perisic, Joao Mario e Borja Valero. Al momento però non ci sono offerte. La novità arriva da Nadja che avrebbe aperto al trasferimento in Cina.