Inter Miami, un italiano insieme a Messi: firma ufficiale

L’Inter Miami, squadra dove militano Messi e Luis Suarez tra gli altri, ha firmato un italiano come nuovo acquisto

L’Inter Miami mette a referto un acquisto dal sapore italiano. Yannick Bright, ragazzo nato nel 2001 a Zibido San Candido, è diventato compagno di squadra di Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets e non solo. Ecco le parole dell’ex Arconatese che ha firmato fino al al 2027.

UFFICIALE – «Sono entusiasta di firmare ufficialmente per questo grande club. Questa è un’entusiasmante opportunità per iniziare la mia carriera professionale in un ambiente fantastico dove ho così tante risorse da cui imparare».