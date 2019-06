Inter e Milan ecco il piano per il nuovo stadio: progetto da 700 milioni

Inter e Milan si starebbero mettendo a lavoro per la realizzazione del nuovo San Siro: progetto di tre anni con 700 milioni di spesa

Inter e Milan accelerano per il nuovo stadio. Come informa Repubblica entro fine mese le due società vogliono fornire al sindaco Sala la bozza del progetto della nuova casa delle due squadre. Le due società hanno deciso di costruire un nuovo stadio: no alla ristrutturazione di San Siro sì a un progetto da 700 milioni di euro.

Mentre ci saranno i lavori, con lo stadio che, nelle idee e nei progetti delle due società, sarà pronto per la stagione 2022/23, Milan e Inter continueranno a giocare a San Siro. I due club milanesi stanno ultimando la compilazione dei documenti, comprensivi di progetto e sviluppo urbanistico su tutta l’area, per cercare di ottenere il via libera dalla giunta comunale e far partire i lavori entro la fine del prossimo campionato.