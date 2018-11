Dopo il successo in prima squadra, l’Inter si ripete con la Primavera, affondando i rivali del Milan con il colpo di Merola al 94′

Anche in Primavera il Derby dice Inter. Ancora una vittoria di misura. Ancora all’ultimo respiro. I nerazzurri trionfano sul Milan con un 4-3 pieno di emozioni: decisiva la zampata di Merola al minuto 94′ dopo una mischia in area.

Non sono mancati i colpi di scena: l’Inter va avanti con un doppio vantaggio targato Salcedo e Corrado, ma viene rimontata nella ripresa con Capanni e Vigolo. Il nuovo vantaggio nerazzurro è firmato Persyn, a cui rimedia Sala. L’ultimo quarto d’ora è da cardiopalma, dopo l’espulsione di Barazzetta che lascia il Milan in dieci. Alla fine la spunta L’Inter, che fredda sul finale i rivali cittadini proprio come la prima squadra.