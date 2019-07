Inter, Miranda: «Futuro? Ora valuterò le proposte»

Inter, Joao Miranda prova chiarire quale sarà il suo futuro dopo le vacanze: ecco le parole del difensore brasiliano

Joao Miranda, fresco di trionfo in Copa America con il Brasile, si sta godendo le vacanze. Ai microfoni di Yahoo! Esportes, il difensore brasiliano ha parlato del suo futuro ancora tutto da delineare.

«Ho provato a spegnere il telefono per concentrarmi sulla nazionale. Ora inizierò ad analizzare le proposte e a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Credo che indipendentemente dall’età, un giocatore che merita di essere nella squadra nazionale brasiliana deve esserci: per la qualità tecnica e fisica, per tutto il supporto di cui la Seleçao ha bisogno. Non possiamo parlare di età perché abbiamo davanti a noi importanti competizioni. Gioca chi sarà in condizioni migliori, che sia giovane o più esperto. Credo che, fisicamente e tecnicamente, potrò ancora esserci. Non mi vedo fuori dalla nazionale brasiliana»