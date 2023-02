Inter, Mkhitaryan: «Noi superiori al Milan, sulla fascia a Skriniar…»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, sulla stagione della squadra nerazzurra. I dettagli

Henrikh Mkhitaryan ha parlato a DAZN della sua prima stagione all’Inter.

DERBY– Una cosa pazzesca. Sapevamo di avere due derby e volevamo vincerli. Il primo in Supercoppa, un titolo da vincere, siamo molto contenti. Con quella fiducia ci siamo preparati anche per il 5 febbraio, abbiamo dimostrato che meritavamo di vincere anche quella partita. Siamo contenti che Milano è nerazzurra.

SKRINIAR – Parlo per me, sono molto triste che andrà al PSG, ma devo solo accettare la sua scelta. La carriera è sua, lui è responsabile delle sue scelte. Devo solo ringraziarlo per questi mesi, meritava la fascia da capitano, ora ce l’ha Lautaro. Il nostro capitano è sempre stato Handanovic. Skriniar anche senza fascia è e sarà fortissimo.