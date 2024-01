Inter, Mkhitaryan: «Parole di Allegri? Ecco cosa penso»

Henrikh Mkhitaryan, giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Lazio

SE STO STUDIANDO DA ATTACCANTE? – «Studio sempre, provo a imparare dai nostri attaccanti. Non solo come attaccante, ma anche come trequartista e difensore. C’è sempre tempo per imparare».

COSA RISPONDO ALLE PAROLE DI ALLEGRI – «In che senso? Io non commento queste cose, io sono focalizzato sul nostro gioco. Quello che diranno gli altri non mi importa, non leggo niente di questa cose. la cosa importante è che dobbiamo sapere dove vogliamo andare, cioè più in alto possibile. Continuare a vincere perché alla fine contano i trofei».

