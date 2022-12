Inter, Mkhitaryan: «Ripresa? Dobbiamo fare di tutto per vincere la partita con il Napoli»

Henrik Mkhitaryan, giocatore dell’Inter, ha parlato al termine del ritiro di Malta della ripresa del campionato di Serie A

PAROLE – «Dobbiamo prepararci bene e ripartire fortissimo. Sappiamo che è molto importante la prima partita col Napoli: dobbiamo fare di tutto per vincerla. Se ci riusciremo resteremo nella lotta per i primi posti. E’ presto per parlare di questa sfida, ma abbiamo tutto nella testa, sappiamo quanto sia importante. Dobbiamo fare tutto per vincere quella e pure quelle successive. Il mio obiettivo per il 2023 è vincere trofei con l’Inter».