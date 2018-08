Inter-Modric? Per Brozovic l’accordo è già stato trovato! – FOTO

La notizia di una trattativa da parte dell’Inter per Lukas Modric ha mandato in subbuglio tutto l’ambiente nerazzurro, e Brozovic ha gettato benzina sul fuoco

Lukas Modric all’Inter? Sogno o realtà? Se lo stanno chiedendo milioni di interista dopo che ieri sera, è cominciata a circolare la voce di un interessamento da parte della società milanese per il centrocampista croato. La trattativa è quantomeno in salita ma, in questo pazzo calciomercato, nulla è ancora stato scritto e il mondo nerazzurro spera. Ad alimentare i sogni dei propri tifosi ci ha pensato Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter e amico di Modric, con il quale gioca nella mediana croata come negli ultimi mondiali.

Il centrocampista dell’Inter ha postato, salvo rimuoverla poco dopo, una storia su Instagram. La suddetta storia ritraeva lui e Modric che si davano la mano con una scritta croata, la cui traduzione sarebbe: «L’accordo è stato trovato». Sogno o realtà? Ne sapremo di più nelle prossime ore.