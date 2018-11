L’Inter aspetta di vedere in campo il vero Nainggolan: i 38 milioni pagati per acquistarlo dalla Roma, al momento, non rispecchiano il suo valore

I tifosi dell’Inter attendono con ansia di vedere in campo il vero Nainggolan: quello uscito per infortunio durante la sfida con il Tottenham, infatti, non ha certamente soddisfatto le attese e più, in generale, in campionato si è rivelato decisivo in poche occasioni. I nerazzurri sperano di vedere in fretta il gladiatore che ha fatto diventare grande la Roma e quindi servirà molto di più rispetto a quanto fatto vedere nelle scorse uscite. Per acquistarlo l’Inter ha speso 38 milioni, ma la cifra attualmente non rispecchia il valore di quanto visto in campo. A partire proprio dalla sfida alla sua ex squadra, la Roma, il belga avrà l’occasione di riscattarsi, infortunio permettendo.