Inter, Nainggolan sincero: «Rosicherei se vincessero lo scudetto»

Inter, Nainggolan senza peli sulla lingua: «Se i nerazzurri vincessero lo scudetto rosicherei, in questa squadra potevo stare»

Radja Nainggolan, ai microfoni de La Repubblica, ha detto la sua sulla separazione dall’Inter. Queste le parole del centrocampista:

«L’Inter l’ho portata in Champions col gol decisivo, ma il merito è di tutti. Sono contento che siano veramente forti quest’anno, auguro loro il meglio. Se vincessero lo scudetto? Non sarei dispiaciuto ma un po’ rosicherei: secondo me in quella squadra ci potevo stare».