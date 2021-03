Inter, niente turnover per Conte: solo un cambio con il Parma

Antonio Conte non è intenzionato fare ricorso al turnover in Parma-Inter. Un solo cambio rispetto alla gara con il Genoa

Antonio Conte non è intenzionato fare ricorso al turnover in Parma-Inter. L’occasione è troppo ghiotta per i nerazzurri, che in caso di vittoria salirebbero a +6 sul secondo posto.

L’unica differenza rispetto alla gara con il Genoa, secondo Tuttosport, è il ritorno in campo di Achraf Hakimi dopo il turno di squalifica. Il marocchino tonerà ad agire sulla destra prendendo il posto occupato da Matteo Darmian nell’ultimo turno di campionato.