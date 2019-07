Inter, no a spese folli: Lukaku si allontana? Le ultime

Vertice di mercato in casa Inter. Il Manchester United continua a chiedere 83 milioni per Romelu Lukaku: ad oggi è più lontano da Conte

Romelu Lukaku è il grande obiettivo di mercato dell’Inter. Conte lo ha chiesto a gran voce ma gli 83 milioni di euro chiesti dal Manchester United sembrano essere una montagna insormontabile per l’Inter.

Il club nerazzurro ha bisogno di vendere alcuni elementi della rosa come ad esempio Icardi e senza la cessione di Maurito non potrà arrivare Lukaku che, in questo momento, è molto lontano dall’Inter. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.