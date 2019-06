Inter, non si scioglie il nodo Icardi: l’argentino sarà regolarmente a Lugano in ritiro

Le vacanze di Mauro Icardi stanno per terminare. L’Inter non ha ancora trovato una sistemazione all’argentino e sarà costretta a convocarlo per il ritiro

Tiene banco in casa Inter il rebus Icardi. L’attaccante argentino insieme a Wanda Nara si trovano in vacanza nella Polinesia Francese e hanno azzerato qualsiasi contatto con il mondo esterno. A Milano, intanto, Marotta e Ausilio non hanno ancora trovato una sistemazione per il numero 9 messo in cima alla lista dei partenti da Conte.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Icardi sarà quindi regolarmente convocato per il ritiro di Lugano che inizierà l’8 luglio, in attesa che i sondaggi della Juve diventino offerte concrete.