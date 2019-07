Inter, parla Colidio: «Metodo Conte? Ci farà bene. E con il Manchester…»

Ecco le parole del giovanissimo attaccante dell’Inter, Facundo Colidio, rilasciate a InterTV. Il classe 2000 esprime tutta la sua felicità per essere sceso in campo con il Manchester United in ICC, ma prima si sofferma sul metodo Conte:

«Sono stanco, ma va tutto bene. Il metodo Conte si fa sentire, sono tutti allenamenti intensi e duri: ma ci faranno bene, a tutti. Entrare in campo è stata un’emozione grandissima, è stato importante entrare con il Manchester, una squadra così importante. Non mi aspettavo quest’accoglienza, sono sorpreso ed emozionato».