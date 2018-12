Inter-tifosi: patto per l’Europa League

I tifosi dell’Inter e il club avrebbero stretto una sorta di patto per l’Europa League. Le ultimissime notizie

Tanta delusione in casa Inter per l’eliminazione prematura dalla Champions League che costringerà i nerazzurri, terzi nel loro girone, a giocare in Europa League. La vittoria dell’Europa League assicura 13,5 milioni più la quota dedicata di market-pool, somma da aggiungere agli oltre 40 milioni di euro incassati dalla Champions. Il gap, a livelli economici, tra le due competizioni è netto ed evidente ma i nerazzurri ora avranno una sorta di ‘obbligo morale’ nella seconda competizione europea per club.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, la delusine resta tanta ma tra il popolo nerazzurro e la formazione guidata da Luciano Spalletti sarebbe nato una sorta di patto. I nerazzurri proveranno a vincere l’Europa League anche per il proprio pubblico. Lo stadio è stato letteralmente preso d’assalto in ogni partita. La campagna abbonamenti ha dato i suoi frutti, il pubblico ha risposto alla grande. La molla deve essere questa: i 640mila spettatori che avevano voglia di ‘riveder le stelle’ hanno dato l’arrivederci alle stelle ma i fischi di San Siro, arrivati dopo il pareggio beffa con il Psv che ha sancito l’eliminazione dalla Champions, vanno subito cancellati.