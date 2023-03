Inter, paura per Calhanoglu: infortunio con la Turchia

Le condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, dopo l’infortunio con la Turchia. Tutti i dettagli

Brutte notizie per l’Inter dalla pausa nazionali. Hakan Calhanoglu è infatti uscito al 28′ della sfida contro la tra Turchia e Croazia per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore quando farà il suo ritorno a Milano. Intanto è però già in dubbio per la gara contro la Fiorentina in programma sabato. Inzaghi spera di non aver perso uno dei suoi giocatori più importanti.