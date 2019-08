L’Inter “presenta” Lukaku: «Ecco perchè sono qui» – VIDEO

L’Inter presenta Romelu Lukaku con un breve video comparso sui profili social del club: ecco il saluto del belga

Il video che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: Romelu Lukaku ha detto le prime parole da nuovo giocatore nerazzurro. Il club milanese ha infatti pubblicato un breve filmato sui suoi profili social dove si vede il centravanti belga sul tetto della sede nerazzurra.

Alle spalle di Lukaku campeggia l’enorme slogan di questa estate dell’Inter: “Not for everyone”, slogan che ripete anche l’attaccante: «Inter is not for everyone, that’s why i’m here».