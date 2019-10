Inter, proposto de Vrij al Barcellona: no dei blaugrana

Secondo i quotidiani spagnoli l’Inter avrebbe offerto l’olandese de Vrij al Barcellona: secco rifiuto dei blaugrana per l’olandese

Dalla Spagna si era diffusa la voce di un interessamento del Barcellona per Stefan de Vrij, attualmente di proprietà dell’Inter, per colmare l’eventuale partenza di Samuel Umtiti. Tuttavia, come riporta Mundo Deportivo, le cose non sarebbero andate esattamente così.

Anzi, al contrario. Secondo il quotidiano spagnolo sarebbe stata l’Inter a offrire il difensore olandese al Barcellona, che però ha declinato la proposta con un secco rifiuto.