Inter fuori dalla Champions League, Wanda Nara piange: la compagna di Mauro Icardi “beccata” tra le lacrime, ecco la foto

E’ terminata l’avventura dell’Inter in Champions League: l’1-1 di questa sera contro il PSV Eindhoven condanna la formazione di Luciano Spalletti alla retrocessione in Europa League. Una gara sfortunata, iniziata con la rete degli olandesi dopo 13′ e rimessa in parità a 20′ dalla fine con Icardi. Nel finale è mancata la zampata vincente e ai tifosi nerazzurri non resta che l’amarezza, a partire da Wanda Nara…

La compagna-manager del centravanti nerazzurro era presente al Meazza per assistere alla sfida contro la formazione di Mark van Bommel e al triplice fischio non è riuscita a contenere il suo rammarico, scoppiando tra le lacrime. E l’argentina è stata “beccata” dalle telecamere…