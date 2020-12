Inter: quale è il record della squadra di Conte – ANALISI TATTICA

L’Inter di Conte è la squadra della Serie A più efficace nel gioco esterno. Nessuna effettua cross più pericolosi

L’Inter ha ottenuto un successo importantissimo in casa del Verona, in un match che si stava complicando molto. Entrambi i gol sono arrivati tramite cross, non certo una rarità nella stagione dei nerazzurri. Il profilo Calcio Datato ha fatto un lavoro molto interessante su tutte le squadre della Serie A, analizzando quanto la propria fase offensiva dipende dal cross.

Due squadre su tutte: Inter e Verona.



Oltre il 27% delle conclusioni delle due squadre che si affrontano stasera sono infatti nate da cross.



Agli opposti della classifica troviamo invece Sassuolo, Roma e Bologna, le uniche squadre con una percentuale inferiore al 15%. pic.twitter.com/DZQjQJhtBT — Calcio Datato (@CalcioDatato) December 23, 2020

L’Inter è la terza formazione della Serie A per cross a partita (21.54) e la prima per cross che portano al tiro (il 18.6% del totale). Non a caso, l’Inter è la squadra della Serie A con più gol arrivati da situazione di cross: ben il 27% (e sono statistiche pre match del Bentegodi). Insomma, se di solito le squadre ricorrono al cross quando non hanno altre alternative (un qualcosa che genera, di conseguenza, poca pericolosità), i nerazzurri sono molto più organizzati. Senza tanta qualità per vie centrali (basti pensare alle difficoltà di inserimento di Eriksen), Conte cerca di isolare i propri esterni sul lato debole, affinché possano puntare l’uomo e andare al cross. Un contesto in cui, per esempio, un profilo come Hakimi si esalta.

L’Inter è quindi la squadra della Serie A più efficace nel gioco esterno: merito anche dei grandi saltatori al centro dell’area (Lukaku su tutti) e dell’ottimo riempimento dell’area di rigore