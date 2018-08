Inter-Real ora è guerra: Perez e Tebas minacciano, Zhang non indietreggia

La trattativa per portare Luka Modric all’Inter ha lasciato strascichi pesanti nelle relazioni tra nerazzurri e blancos che ora si danno battaglia

Quando i dirigenti nerazzurri hanno pensato di provare a prendere Modric, non avrebbero mai immaginato quali risvolti avrebbe avuto il mancato trasferimento del croato in nerazzurro. Il Real Madrid ha effettivamente denunciato il club nerazzurro per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento Fifa sul trasferimento dei calciatori. In sostanza, il club spagnolo accusa l’Inter di aver contattato Modric senza aver informato preliminarmente la società proprietaria del cartellino. Come prova il club di Florentino Perez ha citato, tra l’altro, diversi articoli di quotidiani italiani che riportavano un accordo raggiunto tra il giocatore e l’Inter. Come da prassi in questi casi, il 14 agosto la Fifa ha chiesto alla controparte una relazione da presentare entro 48 ore. La Fifa quindi assume le informazioni del caso in questa fase e decide se aprire o meno un’indagine. Due giorni più tardi i legali del club nerazzurro hanno inviato a Zurigo una lettera di due pagine che ha smontato punto per punto le accuse dei blancos. Questo il senso della lettera: non c’è stato nessun contatto diretto con il calciatore, non si è mai aperta una trattativa economica, è stato il calciatore a offrirsi tramite il suo agente nell’ambito della trattativa Vrsaljko, citando la possibilità di liberarsi dal club di appartenenza.

Senza contare le notizie, riportate dalla stampa spagnola, di un interessamento da parte del Real Madrid per Maurito Icardi. Da interpretare come una sorta di dispetto da parte di Florentino Perez nei confronti dei nerazzurri. In questo contesto, si incastrano perfettamente le parole di Javier Tebas a Inter e Juventus. Il numero uno della Liga, come riferito ieri ha parlato di “club che barano” facendo esplicito riferimento ai due italiani e al Paris SG. La Lega di Serie A ha replicato per prima a Tebas, poi è arrivato il comunicato dell’Inter che ha preannunciato di adire le vie legali nei confronti del capo del calcio spagnolo. Sensazioni? Finirà con un nulla di fatto. Ma l’Inter ha voluto dare l’idea, ora che è tornata in Champions, di non sentirsi fuori posto al tavolo delle grandi d’Europa.