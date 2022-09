Inter, rinnovo Skriniar: il nodo è l’ingaggio

Dopo le barricate per non cederlo al PSG, l’Inter cerca il rinnovo di Skriniar, ma il nodo della trattativa è l’ingaggio

Dopo aver retto un’estate alle offerte del PSG, l’Inter deve occuparsi adesso del rinnovo di Skriniar. Il punto cruciale della trattativa è l’ingaggio richiesto dal difensore.

Al momento l’accordo tra le parti sarebbe ancora lontano poiché il difensore slovacco vorrebbe almeno 6,5 milioni di euro di ingaggio per restare in nerazzurro: troppo per il club. Durante la sosta per le nazionali i dirigenti nerazzurri incontreranno l’entourage del calciatore, cercando un accordo a metà strada.