Il noto presentatore tv, Paolo Bonolis, è stato intervistato riguardo alla partita di questa sera tra Inter e Roma: ecco cos’ha detto

A poche ore dalla sfida delle 20.30 tra Inter e Roma, il presentatore tv nonché timoroso nerazzurro, Paolo Bonolis, è stato intervistato da Sky Sport davanti al ritiro della squadra di Spalletti. Ecco quanto dichiarato: «Sono venuto per una comunione… Ho incontrato alcuni giocatori e ho parlato con loro. Gara da spettacolo questa sera? Me lo auguro, sono sempre state belle partite. Vengo dalla partita di Londra dove abbiamo avuto una pecca nel finale, speriamo che non succeda stasera. La Roma ha tante assenze, l’Inter no. Spalletti stasera dovrà gestire il bilancino di chi gioca. Suning? Mi convince per la cautela che usano nella gestione del patrimonio. Sono convinto che faranno il bene dell’Inter, sanno che per promuovere il brand serve una grande squadra e vogliono farla. L’Inter cinese sarà una grande squadra».

«Che sogni per l’Inter? Mi piacerebbero Kanté e Hazard. Messi? Loro sono più giovani e meno appagati. La Champions? Il passaggio del turno è a portata di mano, in campionato sta facendo bene, non so cosa sia successo col Sassuolo ma poi è andata bene. Stasera è più una partita da spirito che da tecnica, la Roma costruirà buona parte della propria autostima. Lautaro Martinez? Ci vuole molta cautela, è un ragazzo argentino che si muove in una terra nuova. Sono ragazzi, a 19 anni è difficile muoversi in una nuova situazione. Bisognerà gestire gli errori e trasformarli in opportunità».