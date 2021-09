Inter, Romano fa il punto sul mercato: «Lautaro prolunga. No al Liverpool per Barella»

Il giornalista Fabrizio Romano si è soffermato sul rinnovo di Lautaro Martinez e il futuro all’Inter di Barella

«Il Tottenham voleva seriamente Lautaro Martinez: hanno offerto 70 milioni di euro fissi più 20 di bonus, 10 facili da raggiungere e 10 difficili. Ma l’Inter ha detto no perché aveva già venduto Lukaku al Chelsea. Ora il ‘Toro’ prolungherà con il club nerazzurro per 5 anni e la clausola rescissoria sarà rimossa. Barella non è un’opzione per nessuno, l’Inter vuole tenerlo e sta già preparando un nuovo contratto: Nicolò resterà e non andrà al Liverpool».