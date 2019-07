Inter, Sabatini senza freni: «La mia soluzione per il caso Icardi e Wanda»

Inter, Sabatini a gamba tesa sul rebus dell’estate nerazzurra: «Ecco la mia soluzione per il caso Icardi e Wanda»

Walter Sabatini non le manda certo a dire. E, nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, interviene a gamba tesa sul rebus dell’estate dell’Inter. Ovvero la gestione del caso Icardi.

Una vicenda che, per Sabatini, non può prescindere dal rapporto tra la punta argentina e la sua Wanda Nara: «Se avessi Icardi in squadra, troverei un fidanzato a Wanda così si allontana da Mauro», la soluzione ipotizzata. Senza tanti giri di parole.