Alexis Sanchez è venuto all’Inter per conquistare trofei: l’attaccante conta anche su Lukaku per raggiungere questi obiettivi

Alexis Sanchez ha spiegato il motivo del suo passaggio all’Inter e ha elogiato il compagno Romelu Lukaku. Ecco quanto affermato ai microfoni di ESPN.

«Qui c’è la volontà di vincere, questo è il motivo per cui sono qui. Diremo a fine stagione se ce l’avremo fatta o no. Lukaku? Puoi cercare a lungo, ma non troverai nessun’altro come lui, in nessuna parte del mondo».