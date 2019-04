Inter, Sconcerti: «Spalletti disperato, è in trappola. Il futuro è Conte»

Sconcerti prende le difese di Spalletti per quanto riguarda il caso Icardi ed esprime dubbi sul rapporto tra Milan e Gattuso. Ecco le sue parole

Mario Sconcerti ha parlato a seguito dello sfogo post partita di Luciano Spalletti. L’allenatore ha esposto senza peli sulla lingua la propria opinione sul caso Icardi, scatenandosi contro avvocati e giornalisti. Ecco le parole dell’opinionista:«Spalletti mi ha colpito quando dice che non si può fare la formazione con gli avvocati. Le parole sono corrette, ha ragione lui. Le scelte che ha fatto su Icardi pure, come si può far giocare uno che è fuori da più di quaranta giorni? Ma ciò che mi ha colpito davvero è stata la sua disperazione. L’hanno messo spalle al muro. Si capisce perfettamente che la faccenda è scappata di mano a tutti. E Spalletti ha realizzato di essere rimasto solo».

Sconcerti ha provato a prevedere il futuro del tecnico e il numero nove nerazzurro:«Ho impressione che Spalletti non possa più essere l’allenatore dell’Inter, è caduto in un trappola. Penso che il prossimo allenatore dell’Inter sarà Conte. Non è una notizia, è solo un’opinione che mi sono fatto mettendo insieme un po’ di cose Icardi? Ora il problema non è più cosa pensa Spalletti, ma cosa pensa Conte, o comunque cosa pensa il nuovo allenatore dell’Inter. A uno come Icardi credo che Conte non rinunci tanto facilmente, le sue squadre hanno sempre giocato con un centravanti di quel tipo».

Sul finale, Sconcerti non manca di esprimere i propri dubbi sul futuro di Gattuso e sul rapporto con il Milan:«Vedo Gattuso in difficoltà. La società dov’è? Come lo difende? Adesso – nel momento in cui l’allenatore non ti basta più – tutto tace».