Inter, Sensi è pronto a tornare: in campo contro lo Sheriff?

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi ha recuperato dall’infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare in campo

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del rientro dalla pausa per le Nazionali. Stefano Sensi, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente col gruppo. Il centrocampista dell’Inter è sulla via del recupero dopo la distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, difficilmente potrà esserci per la sfida di sabato contro la Lazio ma potrebbe rientrare tra i convocati per il match di Champions League contro lo Sheriff.