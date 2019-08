Inter, senti Gabigol: «Il futuro? Non dipende da me, ho un contratto»

Inter, Gabigol parla del suo futuro: «Non dipende da me, ho un contratto coi nerazzurri. Il mio prestito al Flamengo finisce quest’anno»

Gabigol era stato acquistato dall‘Inter con la speranza che potesse essere un grande crack sudamericano. Non è riuscito ad esplodere in Italia, ma una volta tornato in Brasile ha continuato a brillare. Dopo la recente doppietta in Libertadores ha parlato ai media brasiliani riguardo il suo futuro:

«Voglio godermi questo momento e queste ultime gare in modo da poter vincere qualcosa. Futuro? Non dipende da me, tutti sanno che ho un contratto con l’Inter di due anni e che il mio prestito al Flamengo dura fino alla fine di quest’anno. Come ho detto spero che queste ultime partite siano positive».