Inter, senti Moratti dopo la cena a casa Zhang: «Sensi mi ricorda Sneijder. Ecco come vedo Champions e derby»

Parola a Moratti. L’ex presidente dell’Inter è tornato a parlare dopo la cena a casa Zhang di ieri sera. «Conte è molto bravo, per le dichiarazioni che fa e per lo spirito che ha dato alla squadra. E di derby, per ora, non si parla…».

Poi una battuta sulle ambizioni nerazzurre. «Lo scudetto non si cita, ma ci sono le basi per lottare fino in fondo. Sensi? Mi ricorda Sneijder».