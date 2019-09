Inter, senti Mourinho: «Sanchez? Difficile rendere se sei triste»

Jose Mourinho racconta Alexis Sanchez dal suo punto di vista: ecco il commento dello Special One sul giocatore allenato allo United

José Mourinho ha raccontato al Telegraph che ricordo gli ha lasciato Alexis Sanchez quando lo ha allenato ai tempi del Manchester United. Ecco le sue parole.

«Sanchez? Ho sempre percepito che fosse un uomo triste, forse non sono stato bravo io a tirare fuori il massimo da lui. L’anno scorso non l’ho visto felice, e se non lo sei, in qualsiasi lavoro, difficile rendere ad alto livello. Spero che in Italia riesca a recuperarsi».