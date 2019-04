L’attuale allenatore del Nizza, Patrick Vieira, non ha nascosto la voglia di allenare l’Inter in futuro e ha parlato del difficile rapporto con Balotelli

L’ex centrocampista dell’Inter, Patrick Vieira, è stato intervistato a Canal Plus per parlare del Nizza, squadra da lui attualmente allenata, e del suo futuro. Ecco le parole del tecnico del Nizza, che ha lanciato una frecciatina a Balotelli: «Tutti sognano di allenare una squadra in cui hanno giocato. Io ho passato del tempo all’Inter con Dacourt ed è un club che amo. All’Arsenal, invece, ho giocato il mio miglior calcio. Diventare manager dei Gunners in futuro? Perché no…».

«Balotelli? Il rapporto con Mario è stato complicato. Io mi aspettavo che si comportasse come un leader, un esempio, ma non è stato in grado di farlo. Abbiamo commesso l’errore di pensare di poter lavorare insieme dopo aver aver giocato all’Inter. Il suo addio è stata la miglior decisione che potessimo prendere».