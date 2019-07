Inter, parla l’ex Ivan Zamorano: «La Juve è sempre favorita, ma può essere insidiata. Lukaku? In Italia starebbe benissimo»

L’ex giocatore dell’Inter, Ivan Zamorano, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport. Queste le sue parole sulla squadra di Conte:

«Se c’è una squadra favorita è sicuramente la Juventus che vince ormai da diversi anni di fila. Poi ci sono altri club come Inter, Napoli o Roma che possono lottare per qualcosa di importante e provare ad insidiare i bianconeri. Lukaku? In Italia si troverebbe benissimo perché ha forza, potenza, qualità e segna molti gol. Per il club nerazzurro sarebbe un ottimo rinforzo».