Inter Shakhtar, Marlon: «Dzeko fortissimo, ma Lukaku faceva la differenza»

Marlon, difensore dello Shakhtar Donetsk con un passato anche al Sassuolo, in una intervista a Goal ha parlato in vista del match contro l’Inter in Champions League.

ELIMINAZIONE – «Sarebbe sicuramente un fallimento dal mio punto di vista. Allo Shakhtar puntiamo sempre in alto. Sarebbe un risultato molto difficile da digerire ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci e speriamo di riuscire. Speriamo di vincere queste partite».

INTER – «Le differenze tra l’Inter di Conte affrontata in campionato e quella di Inzaghi? Ci sono, ma sono poche. Certamente Lukaku sposta gli equilibri di una squadra così come Dzeko, che però si sta ancora ambientando all’Inter. Il bosniaco è un giocatore fortissimo, che può sicuramente sostituire Lukaku. Però credo che Lukaku faccia tutta la differenza e se da una parte non cambia tanto a livello tattico dall’altra la differenza sta proprio a livello individuale e si riflette sulla squadra».