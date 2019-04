Inter, si complica l’affare Jovic: Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sul serbo

L’Inter ha individuato in Jovic il sostituto di Icardi: l’affare è in salita vista la folta concorrenza per la firma dell’attaccante serbo

Luka Jovic è in cima alla lista dei desideri di Marotta. Vista la probabile partenza di Icardi, l’Inter è al lavoro per individuare l’alternativa al centravanti per la prossima stagione. L’attaccante dell’Eintracht Francoforte è sicuramente un giocatore in grado di raccogliere l’eredità dell’argentino in nerazzurro. L’unico problema che potrebbe riscontrare Marotta è la foltissima concorrenza, visto l’interesse dei top club europei nei confronti del serbo.

A confermare questo scenario, è stato l’allenatore del club tedesco Adi Hutter: «I top club come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco o Manchester City hanno lanciato l’amo verso Jovic. Ed è normale, per noi, trovarci in questo mare».