Inter, Skriniar: «È ora di vincere. Voglio la Champions con i nerazzurri»

Milan Skriniar suona la carica e sulle pagine del Corriere dello Sport illustra quali sono i suoi obiettivi personali e di squadra per la stagione

Milan Skriniar è un giocatore che non si accontenta di partecipare. Lui vuole vincere. Per questo ha scelto l’Inter due anni fa e per questo vuole rimanere in nerazzurro nonostante le tante offerte. Perchè crede nel progetto. Intervistato dal Corriere dello Sport, lo slovacco fissa gli obiettivi stagionali.

TROFEI – «Lavoriamo forte con questo scopo. C’è possibilità di riuscirci, ma dobbiamo faticare adesso per farci trovare pronti. La Juve arriva prima da 8 anni, ma è arrivato il momento giusto per cercare di avvicinarci e batterli. Lavoriamo per questo»

CONTE – «E’ uno che fa lavorare bene e forte: ci spiega ogni particolare, come vuole che giochiamo, il modulo da adottare e i movimenti. Rispetto al passato abbiamo cambiato modo di fare le cose»

DIFESA A TRE – «Preoccupato no, ma si tratta comunque di un modo di giocare diverso che dovremo assimilare nei minimi dettagli. Io nella difesa a tre ho giocato solo un paio di volte lo scorso anno e dovrò adattarmi»

GODIN – «E’ abituato alla difesa a tre e ha sia l’esperienza sia la mentalità vincente che servono. E poi è uno abituato a sfidare tanti giocatori fortissimi e spesso a fermarli. È davvero un bell’acquisto»

DE LIGT – «Ha fatto una grande stagione con l’Ajax e, se verrà in Italia, alzerà il suo livello perché qua tatticamente si lavora più che altrove»

FUTURO – «Si sono dette e scritte tante cose, ma per quello che so io non sono mai arrivate offerte ufficiali. Io volevo rimanere qua e sono rimasto rinnovando il contratto. Ora sono felice perché intendo continuare a indossare la maglia dell’Inter»

SOGNO NEL CASSETTO – «Vincere la Champions con l’Inter e alzare un trofeo con la Nazio nale. Sono sicuro che ci riuscirò»