Milan Skriniar sottolinea le colpe dell’Inter a seguito del pareggio contro lo Slavia Praga. Ecco le parole del centrale

Il pareggio contro lo Slavia Praga non va giù all’Inter: ad ammetterlo è lo stesso Skriniar. Ecco le sue parole dopo l’esordio in Champions League non esaltante.

«Slavia più forte delle avversarie in campionato? Sì, era più difficile. Se giochiamo la partita come negli ultimi 5 min avremmo fatto una gara diversa. All’inizio abbiamo dormito, così non va bene».