Inter, Skriniar svela: «Conte è un martello e difendere insieme a Godin…»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar ha parlato di come è cambiato il lavoro e l’allenamento sotto gli ordini di Conte

I difensori dell’Inter sono quelli che più hanno risentito del cambio di allenatore. Passare dalla difesa a quattro alla difesa a tre di stampo contiano non è uno scherzo. Richiede sudore, fatica e impegno, ossia le cose che sta mettendo Skriniar come sottolinea sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

DIFFERENZE CON SPALLETTI – «Il sistema difensivo, la difesa a tre ha meccanismi diversi. Li dobbiamo migliorare, ci stiamo lavorando. Conte è un martello, insieme con il suo staff ci sta spiegando tutto. Lo fa in maniera chiara, questo per noi è davvero molto importante. Stiamo lavorando bene, l’Inter è in crescita: dobbiamo continuare seguendo i principi di gioco del tecnico»

INTER – «Sta nascendo qualcosa di importante, questo è sicuro. Con Conte tutti noi giocatori abbiamo capito che possiamo crescere individualmente, questo è il sentimento che ci ha trasmesso. E questa cosa chiaramente ci porta entusiasmo»

GODIN – «Diego è un grande campione, mi trovo bene con lui, e credo che sarebbe impossibile pensarla diversamente. È un ottimo ragazzo, forte, ci darà una grande mano e la darà a tutta all’Inter, ne sono certo»