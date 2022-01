Inter, sprint per Gosens: è una priorità per i nerazzurri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo le ultime notizie, l’Inter starebbe puntando fortemente sull’acquisto di Robin Gosens: le ultime sul mercato

Fabrizio Romano riporta gli ultimi aggiornamenti sul passaggio di Gosens dall’Atalanta all’Inter.

«L’Inter insisterà per Robin Gosens, è l’obiettivo prioritario per gennaio. La trattativa con l’Atalanta partirà presto perché Gosens è una priorità per l’Inter e lo vogliono subito. C’è la concorrenza del Newcastle ed è per questo che l’Inter sta spingendo per portarlo a Milano in questa sessione»