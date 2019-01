Inter, arriva il via libera della Figc ad aprire le porte dello stadio ai bambini e ragazzi delle scuole calcio

Per squalifica data dal giudice sportivo per gli episodi di Inter–Napoli, il club nerazzurro ha scelto di non presentare alcun ricorso. Lo stadio è stato chiuso sia per la sfida di Coppa Italia contro il Benevento sia per quella di Serie A contro il Sassuolo. L’Inter, ora, cercando di evitare un’altro stadio vuoto, ha avanzato una richiesta alla Figc. I nerazzurri hanno richiesto di portare i bambini e i ragazzi delle scuole calcio nell’impianto sportivo. La Figc ha dato oggi il via libera ad aprire il primo anello dello stadio Meazza ai ragazzi e l’Inter sembrerebbe aver già preso contatto con le scuole primarie e secondarie di primo grado milanesi.